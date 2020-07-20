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Haberler İzmir Virüs avcıları cezayı kesti

Virüs avcıları cezayı kesti

polisi, tatil cenneti Çeşme Alaçatı’da, korona virüs denetimlerini sıklaştırdı. Önceki gece onlarca polis, eğlence mekanlarında maske ve sosyal mesafe kontrolü yaptı. Denetimlerde aralarında ünlü mankenlerin de bulunduğu birçok isim ve mekana para cezası kesildi.

Virüs avcıları cezayı kesti
Giriş Tarihi: 20.7.2020

İzmir'in tatil cenneti Çeşme'de, hafta sonu polisler tarafından Kovid-19 ve huzur denetimleri yapıldı. İzmir Emniyet Müdürlüğü ve Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün çeşitli birimleri tarafından Alaçatı'da ortak yürütülen çalışmada, Kovid-19 tedbirleri, sosyal mesafe ve maske denetimleri yapılırken, aynı zamanda ruhsat, sahte evrak, kaçak alkol, uyuşturucu ve GBT uygulaması yapıldı.

HER HAFTA YAPILACAK
Salgın döneminde eğlence mekanlarında fiziki mesafenin korunması ve müşterilerin dans etmelerine engel olunması konularında da uyarılarda bulunan emniyet yetkilileri, kurallara uymayan vatandaşlarla işletmelere idari yaptırımlar ve para cezası kesti. İki grup halinde Alaçatı sokaklarında dolaşan polisler, yerli ve yabancı turistlerin meraklı bakışları arasında kontrollerini gerçekleştirdi. Yaz dönemlerinde oldukça yoğun insan sirkülasyonuna ev sahipliği yapan Çeşme ve Alaçatı'da halkın sağlığı ve huzuru için gerçekleştirilen denetimler her hafta düzenli olarak sürdürülüyor.

Ercan AKGÜN

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