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Haberler İzmir İzmir'de korkutan yangın, kısa sürede kontrol altına alındı

'de korkutan , kısa sürede kontrol altına alındı

'de ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Yangına müdahale için 2 helikopter, 5 arazöz sevk edildi. Havadan ve karadan yapılan çalışmayla , kısa sürede kontrol altına alındı.

İzmir'de korkutan yangın, kısa sürede kontrol altına alındı

21.07.2020, 13:53 Güncelleme Tarihi: 21.07.2020,14:06

İzmir'in Buca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.


Buca Koop. Mahallesi'nin yakınındaki ormanlık alanda saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Yükselen dumanı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 helikopter, 5 arazöz sevk edildi. Havadan ve karadan yapılan çalışmayla yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.


Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

DHA

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