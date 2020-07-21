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İzmir'de korkutan yangın, kısa sürede kontrol altına alındı

İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Yangına müdahale için 2 helikopter, 5 arazöz sevk edildi. Havadan ve karadan yapılan çalışmayla yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.

21.07.2020, 13:53 Güncelleme Tarihi: 21.07.2020,14:06