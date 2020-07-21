Alınan bilgiye göre, Madra Çayı açıklarında lastik bot içinde bir grup sığınmacı olduğu ihbarı üzerine bölgeye giden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Türk kara sularına geri itilen 44 yabancı uyrukluyu kurtardı.
Sığınmacılar, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
AA
İzmir'de Türk kara sularına geri itilen 44 sığınmacı kurtarıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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