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Haberler İzmir ‘Konuşamaz’ dediler ama opera-şan mezunu oldu

‘Konuşamaz’ dediler ama opera-şan mezunu oldu

, bu yıl çok özel bir öğrencisini mezun etti. 'de üniversite eğitimi alabilen sayılı otizmli bireylerden Altıncıoğlu, 4 yıl önce yüzde 50 burslu olarak kazandığı Yaşar Üniversitesi Müzik Bölümü'nden mezun oldu.

‘Konuşamaz’ dediler ama opera-şan mezunu oldu
Giriş Tarihi: 21.7.2020

Otizm teşhisi konulduğunda "Bu çocuk konuşamaz" denilen Altıncıoğlu, Rusçadan Almancaya, İtalyancadan İngilizceye birçok dilde şarkı söyleyebiliyor. Recep Ege'nin 6 yıldır eğitmenliğini yapan Levent Gündüz, "Onunla gurur duyuyorum. Ona sonuna kadar elimden geldiğince yardımcı olacağım. Ben ona öğretmenlik yaptığım gibi, Recep de bana çok şey öğretti" diye konuştu.

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