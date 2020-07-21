Otizm teşhisi konulduğunda "Bu çocuk konuşamaz" denilen Altıncıoğlu, Rusçadan Almancaya, İtalyancadan İngilizceye birçok dilde şarkı söyleyebiliyor. Recep Ege'nin 6 yıldır eğitmenliğini yapan Levent Gündüz, "Onunla gurur duyuyorum. Ona sonuna kadar elimden geldiğince yardımcı olacağım. Ben ona öğretmenlik yaptığım gibi, Recep de bana çok şey öğretti" diye konuştu.
‘Konuşamaz’ dediler ama opera-şan mezunu oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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