‘Konuşamaz’ dediler ama opera-şan mezunu oldu

Otizm teşhisi konulduğunda "Bu çocuk konuşamaz" denilen Altıncıoğlu, Rusçadan Almancaya, İtalyancadan İngilizceye birçok dilde şarkı söyleyebiliyor. Recep Ege'nin 6 yıldır eğitmenliğini yapan Levent Gündüz, "Onunla gurur duyuyorum. Ona sonuna kadar elimden geldiğince yardımcı olacağım. Ben ona öğretmenlik yaptığım gibi, Recep de bana çok şey öğretti" diye konuştu.