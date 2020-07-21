Sığacık'ta orman yangını! Ekipler kontrol altına aldı

Alınan bilgiye göre, Sığacık Mahallesi Akkum mevkisindeki makilik ve ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı uçak, 2 helikopter, 4 arazöz, itfaiye ekipleri ile çevredekiler müdahale etti.
Kontrol altına alınan yangında, ekipler soğutma çalışmalarına devam ediyor.
Yangında yaklaşık 2 hektar alanın zarar gördüğü öğrenildi.
Sığacık'ta ormanlık alanda başlayan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu kontrol altına alındı pic.twitter.com/sdlGxRu6PH— Yeni Asır Gazetesi (@yeniasircomtr) July 21, 2020
Seferihisar Kaymakamı İlhan Abay ile diğer ilgililer bölgede çalışmaları denetledi.
AA
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