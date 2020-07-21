Sığacık'ta orman yangını! Ekipler kontrol altına aldı

Alınan bilgiye göre, Sığacık Mahallesi Akkum mevkisindeki makilik ve ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı uçak, 2 helikopter, 4 arazöz, itfaiye ekipleri ile çevredekiler müdahale etti.

Kontrol altına alınan yangında, ekipler soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Yangında yaklaşık 2 hektar alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Sığacık'ta ormanlık alanda başlayan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu kontrol altına alındı pic.twitter.com/sdlGxRu6PH — Yeni Asır Gazetesi (@yeniasircomtr) July 21, 2020

Seferihisar Kaymakamı İlhan Abay ile diğer ilgililer bölgede çalışmaları denetledi.

AA