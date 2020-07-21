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Haberler İzmir Sığacık'ta orman yangını! Ekipler kontrol altına aldı

'ta orman yangını! Ekipler kontrol altına aldı

Son dakika haberine göre, 'in ilçesi bölgesinde ormanlık alanda başlayan ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Sığacık'ta orman yangını! Ekipler kontrol altına aldı

21.07.2020, 15:27 Güncelleme Tarihi: 21.07.2020,16:51

Alınan bilgiye göre, Sığacık Mahallesi Akkum mevkisindeki makilik ve ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı uçak, 2 helikopter, 4 arazöz, itfaiye ekipleri ile çevredekiler müdahale etti.

Kontrol altına alınan yangında, ekipler soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Yangında yaklaşık 2 hektar alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Seferihisar Kaymakamı İlhan Abay ile diğer ilgililer bölgede çalışmaları denetledi.

AA

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