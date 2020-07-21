Sosyetik mekanda birbirlerine girdiler

İzmir'in Çeşme ilçesinde korona baskınları magazin gündeminde ilk sıralarda yer alırken, önceki gün Alaçatı'da sosyetenin en uğrak ve gözde mekanlarından biri olan Rise & Shine isimli mekanda çıkan kavga bomba etkisi yarattı.

İKİ KADIN BİRBİRİNE GİRDİ

İki bayan arasında başlayan ve ardından, erkek arkadaşları ile işletmenin korumalarının da müdahil olduğu arbedede 3-4 kişi yaralanırken, olay yerine gelen polisin müdahalesi sonrası taraflar gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Tabak ve bardakların havada uçuştuğu büyük kavganın ardından işletme savaş alanına döndü. Akıl almaz olay önceki gün meydana geldi. Alınan bilgiye göre, M.H. ile P.Y. isimli iki genç kadın ilk önce sözlü olarak tartışmaya başladı. Tartışmanın ilerlemesi sonrası bir anda iki kadın arasında kavga çıktı. Kadınlardan birinin diğerinin kafasına arkadan vurduğu anlar bir vatandaş tarafından kaydedildi. Ardından diğer kadının karşılık vermesi üzerine olay büyüdü. Tarafları sakinleştirmek isteyen kadınların erkek arkadaşları da kavgaya karışınca bir anda mekan içinde tabak ve bardaklar havada uçuşmaya başladı.

KORUMALAR KAVGA ETTİ

Olayın büyümesi üzerine mekandaki müşteriler dışarıya kaçışmaya başladı. İşletmenin korumaları da müdahale edince kavga bir anda daha da büyüdü. Savaş alanına dönen işletmeye ihbar üzerine polis geldi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre 4 kişinin yaralandığı olaya karışanlar gözaltına alındı. Gözaltına alınanlarla birlikte polis çok sayıda kişinin de ifadesine başvurdu.

Çekilen görüntülerde bir kadının diğerine arkadan vurduğu görüldü.



'BU YAZIN İKİNCİ OLAYI'

BİR görgü tanığı ise olayla ilgili sosyal medyada paylaşım yaptı. Rise & Shine'da bu yazın ikinci olayı olduğunu belirten görgü tanığı, "Olay iki kadının tuvalette konuşmasıyla başlamış. Kadınlardan biri, 'Kavga benim yüzümden çıkmasın' demiş. Yanındaki kadın da, 'Ben hallederim. Benim yüzümden çıksın, bizimkilerde silah var' demiş. İddialar bu yönde. Çok korkunç gerçekten. Olayın üzeri kapatılmaya çalışılmış. Ama görgü tanıkları bu şekilde anlattı" ifadelerini kullandı.

Fatih ŞENDİL