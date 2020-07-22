Pop müziğinin kralı Michael Jackson ve dünyanın en çok ödül alan kadın şarkıcısı olarak bilinen Whitney Houston gibi dünyaca ünlü isimlere vokalistlik yapan Amerikalı sanatçı Della Miles, İzmir'de hayranları ile buluşacak.
Ünlü sanatçı, 24 Temmuz'da İzmir'in en turistik beldelerinden biri olan Çeşme Alaçatı Port'taki bir mekanda sahne alacak. Hayranları ile bir araya gelecek olan Miles'ın güçlü sesi ve geniş repertuvarı ile unutulmaz bir geceye imza atması bekleniyor.
İHA
Dünyaca ünlü isim Della Miles, Alaçatı'ya geliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.