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Haberler İzmir Dünyaca ünlü isim Della Miles, Alaçatı'ya geliyor

Dünyaca ünlü isim , Alaçatı'ya geliyor

Michael Jackson ve Whitney Houston'ın gibi dünyaca ünlü isimlerin vokalistliğini yapan Amerikalı sanatçı , 'in Çeşme ilçesinde hayranları ile buluşacak.

Dünyaca ünlü isim Della Miles, Alaçatı'ya geliyor

22.07.2020, 09:36

Pop müziğinin kralı Michael Jackson ve dünyanın en çok ödül alan kadın şarkıcısı olarak bilinen Whitney Houston gibi dünyaca ünlü isimlere vokalistlik yapan Amerikalı sanatçı Della Miles, İzmir'de hayranları ile buluşacak.

Ünlü sanatçı, 24 Temmuz'da İzmir'in en turistik beldelerinden biri olan Çeşme Alaçatı Port'taki bir mekanda sahne alacak. Hayranları ile bir araya gelecek olan Miles'ın güçlü sesi ve geniş repertuvarı ile unutulmaz bir geceye imza atması bekleniyor.

İHA

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