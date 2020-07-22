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Haberler İzmir Foça’daki su kesintileri vatandaşı bezdirdi

Foça’daki su kesintileri vatandaşı bezdirdi

Foça’daki su kesintileri vatandaşı bezdirdi
Giriş Tarihi: 22.7.2020

İzmir'in Foça ilçesinde bir türlü çözülemeyen su sorunu halkı canından bezdirdi. 20 saat su kesintisi yapılacağını açıklayan İZSU'nun 55 saatte ancak su verebilmesi ve ertesi gün de tekrar su kesintisine başlaması sabırları taşırdı. Haziran ayında da 3 gün susuz kalan ilçe sakinlerinin mağdur olmaması için yine İZSU, Foça Belediyesi, Esnaf Odası ve İtfaiye araçları tanker ve arazözlerle meydan ve sokaklarda su dağıttı. Salgın nedeniyle çok zor bir dönem yaşadıklarını ifade eden esnaf ve vatandaşlar, ilgililerin sorunu daha vahim hale gelmeden çözmelerini istedi.

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