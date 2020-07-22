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Haberler İzmir İzmir'de korkunç ölüm! Başını kaldırıma çarpan kişi hayatını kaybetti

'de korkunç ölüm! Başını kaldırıma çarpan kişi hayatını kaybetti

'de başını kaldırıma çarpan kişi öldü. Cenaze, kimlik tespiti ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla İzmir Kurumu morguna kaldırıldı.

İzmir'de korkunç ölüm! Başını kaldırıma çarpan kişi hayatını kaybetti

22.07.2020, 10:33 Güncelleme Tarihi: 22.07.2020,10:45

İzmir'de, dengesini kaybedip düştükten sonra başını kaldırıma çarpan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Karabağlar ilçesi Yeşillik Caddesi'nde bir kişinin kaldırımda hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu, 112 Acil Servis ile polis ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri, başını kaldırıma çarpan ve üzerinden kimlik çıkmayan 60- 65 yaşlarındaki kişinin öldüğünü belirledi. Cenaze, kimlik tespiti ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

AA

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