  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir Kayıp genç kız ve erkek arkadaşı parkta bulundu

Kayıp ve erkek arkadaşı parkta bulundu

Erkek arkadaşıyla birlikte 'den 'ya giden ve dün akşam saatlerinden bu yana haber alınamayan 16 yaşındaki , erkek arkadaşı ile birlikte İzmir'in Menemen ilçesinde parkta bulundu. Her iki gencin de ailelerine müjdeli haber verildi.

Kayıp genç kız ve erkek arkadaşı parkta bulundu

22.07.2020, 17:45

İzmir'in Menemen ilçesinde babasıyla yaşayan 16 yaşındaki E.H., iddiaya göre babasıyla yaşadığı anlaşmazlık sonrası ayrı yaşadıkları Manisa'daki annesinin yanına gitmek istedi. Erkek arkadaşı E.Y. ile dün akşam saatlerinde Menemen'den Manisa'ya giden genç kız, çantasını annesinin evine bırakarak geri döneceğini söyledi ancak kendisinden bir daha haber alınamadı.

E.H.'nin bulunması için emniyet ekipleri tarafından çalışma başlatılırken, genç kızın erkek arkadaşının ailesi de oğulları için kayıp ihbarında bulundu. Edinilen bilgiye göre EH. ve E.Y., Manisa'nın ardından tekrar İzmir'e geldi ancak aileleriyle iletişime geçmedi. İki genç, bugün Çocuk Büro Amirliği ekiplerince Menemen ilçesinde parkta bulundu. E.H. ve E.Y.'nin ifadeleri alınırken, ailelere de müjdeli haber verildi.

İHA

16 yaşındaki Eylem her yerde aranıyor! En son İzmir'den yola çıktı ve...

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kayıp genç kız ve erkek arkadaşı parkta bulundu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA