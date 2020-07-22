‘Kurumsal LGBTİ destekçiliğine karşıyız’

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik LGBTİ eleştirilerine devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi'nin personel girişinde bulunan kolonların 197 bin lira harcanarak LGBTİ renklerine boyandığını söyleyen ve bu duruma sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla tepki gösteren Hamza Dağ, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 2019 yerel seçimi öncesinde bir dernek tarafından hazırlanan LGBTİ+ Dostu Belediyecilik Protokolü'nü imzaladı. Seçimden sonraki süreçte ise artık bu protokole bağlı olarak sözlerini yerine getirmek için bazı hamleler yapmaya başladı. Bunun en somut örneği protokolde yer alan bir maddeye bağlı olarak, Belediye Meclisi'nde Kadın-Erkek Eşitliği Komisyonu'nun adının Toplumsal Cinsiyet Eşitliği olarak değiştirilmesi ve bu komisyona malum derneğin logosuna benzer bir logo tasarlanmasıdır" dedi.

'GÖKKUŞAĞI KİRLETİLDİ'

Tunç Soyer'in İzmir'de bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi'nin de rengarenk boyalı olduğu yönündeki savunmasına da cevap veren Dağ, konuyu gündeme getirme sebeplerinin Tunç Soyer'in LGBTİ dernekleri için ortaya koyduğu çalışmalar olduğunu belirtti. Burada çok açık bir şekilde simgesel bir kullanım ve anlam yüklenmesi söz konusu olduğunu aktaran AK Partili Dağ, "Bahsi geçen bina rahmetli Ahmet Piriştina döneminde boyanmıştır. Sayın Piriştina ile ilgili düşünüldüğünde akıllara LGBTİ gelmemesi doğaldır. Çünkü kendisinin bu zihniyete yönelik desteği bulunmamaktadır. Fakat şu an yapılanlar ise verilen bir taahhüdün pratiğe dönüşmesi halidir. Kendisi bir protokol imzalamış ve bu derneklere onların mutlulukları için çalışacağına, onları stratejik plan hazırlama sürecine dahil edeceğine söz vermiştir. Örneğin; İsveç Konsolosluğu ile ortak organize ettiği 'Gökkuşağı Film Günleri' adında bir etkinliğe belediyeden salon tahsis edilmesi, akla gelen ilk örnek" diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Büyükşehir Belediyesi'nin LGBTİ destekçiliğine karşı olduklarını söyledi.

'BİZİM TAVRIMIZ NET'

AK Parti'nin kimliği ne olursa olsun, bu ülkede, herkesin eşit vatandaş olarak yaşamasının önünü açtığını kaydeden Hamza Dağ, "Ancak toplumsal ifsada sebebiyet verecek sapkınlıklar karşısında da net bir tavır aldı. Dolayısıyla, bizim ne renkler ne de gökkuşağı ile herhangi bir derdimiz olamaz. Biz net olarak, LGBTİ derneklerine verdiği sözleri yerine getirmek için kamuya ait alanları onların istediği gibi boyayan, imzaladığı protokolün gereğini yerine getirmek için bu topraklara ait olmayan değerleri toplumumuza dayatmayı hedef edinen ve bunu meşrulaştırmaya çalışan eylem ve söylemlere karşıyız" açıklamasını yaptı.



'RENKLERİ VE TOPLUMU KİRLETEMEZLER'

"KÜLTÜRÜMÜZ, geleneklerimiz ve yaşantımız, ne kadar hoşgörüyü ve iyiliği salık veriyorsa da bizim bu kültüre ve yaşantıya yönelik yürütülen tehdidin tüm varlığımızla karşısında durmamız icap ediyor" diyen Hamza Dağ, "Değerlerimizi ve geleceğimizi, toplumsal bir ahlaki bozukluğun pençesine teslim edemeyiz. Eğer Tunç Soyer çıkıp 'yapılanların LGBT ile herhangi bir ilgisi yok. Bizim kesinlikle bu derneklere bir desteğimiz bulunmamaktadır' diyebilirse saygı duyarız. Ancak Büyükşehir Belediyesi'nin sistematik kurumsal desteğine karşıyız. Renkleri ve toplumu kirletmelerine izin veremeyiz" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ'dan Soyer'e, "LGBT'ye kurumsal destek" tepkisi

Hamza Dağ'dan CHP'li Belediye Başkanı Tunç Soyer'e LGBT tepkisi