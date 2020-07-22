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Haberler İzmir Seferihisar'daki orman yangınında yeni gelişme! 2 şüpheli yakalandı

'daki orman yangınında yeni gelişme! 2 şüpheli yakalandı

Son dakika haberine göre, 'in ilçesinde dün 2 hektarlık makilik ve ormanlık alanın zarar gördüğü yangına ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

Seferihisar'daki orman yangınında yeni gelişme! 2 şüpheli yakalandı

22.07.2020, 17:38 Güncelleme Tarihi: 22.07.2020,17:40

Seferihisar'ın Sığacık Mahallesi Akkum mevkisindeki yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Polis ekipleri, yaptıkları araştırmada bazı kişilerin otları yaktıklarını, alevlerin, rüzgarın etkisiyle maki ve orman ağaçlarının bulunduğu alana sıçradığını belirledi.

Görgü tanıklarının ifadelerinden yola çıkan ekipler, şüpheliler İ.A. ve C.B'yi gözaltına aldı.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde dün öğle saatlerinde makilik ve ormanlık alanda çıkan yangın, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı uçak, 2 helikopter, 4 arazöz, itfaiye ekipleri ile çevredekilerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınmıştı. Yangında 2 hektarlık alanın zarar gördüğü belirtilmişti.

AA

Sığacık'ta orman yangını! Ekipler kontrol altına aldı

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