Soyer’e tepki yağdı

'TRAFİK EN BÜYÜK PROBLEM'

Gençler için sosyal aktivite yapacakları bir alan oluşturulmadığını söyleyen Recep Çakmak (20), Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in 'İzmir'e özel bayrak ve para' gibi bazı açıklamalarını komik bulduğunu ifade ederek, "Burada amaçladıkları nedir? Sayın Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi 'Tek millet, tek devlet, tek bayrak.' Biz İzmirliler olarak kesinlikle bu açıklamayı kabul etmiyoruz. Tam bir komedidir" dedi. Kentte trafiğin en büyük problem olduğunu ifade eden Okan Güngör (27), "Toplu taşımaya özendirebilmek için uygun fiyat tarifeleri olması da önemli. Kıyı şeridi ile kenar mahalleler arasında da hizmet bakımından bir ayrım olduğunun bütün İzmir farkında" ifadelerini kullandı. Uğur Ablak (28) artık körfez kokusuna çare bulunmasını isterken, Merve Hintbahar (24) ise deprem konusunda endişeleri olduğunu ifade ederek, "2000'li yıllarda açıklanan Deprem Master Planı ortada yok. Öncelikli olarak deprem ele alınmalı" diye konuştu.