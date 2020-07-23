Altın rekora koşuyor

Yatırım Uzmanı İslam Memiş, korona virüs salgınının başında yükselişe geçen altının halen yükseliş trendini sürdürdüğünü belirtti. Son günlerde altın fiyatlarının rekor kırdığını belirten Memiş, "Her saat, hatta her dakika altın fiyatları hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Merkez bankaları ve hükümetler kanalıyla piyasalara bol likidite verilmeye devam ediyor. Negatif reel faizden kaçan yatırımcının kendine bir getiri arayışıyla altını tercih etme durumu sürüyor" dedi. Altında fiyat artışının süreceğini dile getiren Memiş, "Buradan sonra yükseliş sürer mi? Bence sürer. Ama buralardan gelecek bir geri çekilme alım fırsatı olabilir" ifadesini kullandı. Altında dolar ons cinsinden rekor seviyeler beklediklerini vurgulayan Memiş, "Bunun neticesinde de gram altın yeni bir rekor seviye görebiliriz" diye konuştu.

FATİH ŞENDİL