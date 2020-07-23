  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir İzmir'de acı ölüm! Elektrik akımına kapıldı

'de acı ölüm! akımına kapıldı

'de akımına kapılan hayatını kaybetti. 44 yaşındaki Salih Akduman'ın ölüm haberi yakınlarını yasa boğarken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

İzmir'de acı ölüm! Elektrik akımına kapıldı

23.07.2020, 17:07 Güncelleme Tarihi: 23.07.2020,17:12

İzmir'in Tire ilçesinde bir çiftlikte elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.


Olay, bugün öğle saatlerinde Tire'nin Kazantepe mevkiinde meydana geldi. Bir çiftlikte işçi olarak çalışan 44 yaşındaki Salih Akduman, çalıştığı sırada elektrik akımına kapıldı. Olayı gören diğer çiftlik çalışanları durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı olan Akduman'ı ambulansla Tire Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Akduman hayatını kaybetti.


Akduman'ın ölüm haberi yakınlarını yasa boğarken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

IHA

İzmir'in göbeğinde ahlaksızlık! Konak sakinlerinden fuhuş tepkisi

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'de acı ölüm! Elektrik akımına kapıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA