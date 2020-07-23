Kayıp eylem parkta bulundu

İzmir'in Menemen ilçesinden annesinin yaşadığı Manisa'ya gelen ve kendisinden 2 gündür haber alınamayan 16 yaşındaki Eylem Hıdırtepe, erkek arkadaşıyla Menemen'de bir parkta bulundu. Her iki gencin ailelelerine de müjdeli haber verildi.
SERKAN ÖZCANKayıp genç kız ve erkek arkadaşı parkta bulundu
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