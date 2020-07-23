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Kayıp eylem parkta bulundu

Erkek arkadaşıyla birlikte İzmir'den Manisa'ya giden ve dün akşam saatlerinden bu yana haber alınamayan 16 yaşındaki genç kız, erkek arkadaşı ile birlikte İzmir'in Menemen ilçesinde parkta bulundu. Her iki gencin de ailelerine müjdeli haber verildi.

Giriş Tarihi: 23.7.2020