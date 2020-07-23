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Haberler İzmir Kayıp eylem parkta bulundu

Kayıp eylem parkta bulundu

Erkek arkadaşıyla birlikte 'den 'ya giden ve dün akşam saatlerinden bu yana haber alınamayan 16 yaşındaki genç kız, erkek arkadaşı ile birlikte İzmir'in Menemen ilçesinde parkta bulundu. Her iki gencin de ailelerine müjdeli haber verildi.

Kayıp eylem parkta bulundu
Giriş Tarihi: 23.7.2020

İzmir'in Menemen ilçesinden annesinin yaşadığı Manisa'ya gelen ve kendisinden 2 gündür haber alınamayan 16 yaşındaki Eylem Hıdırtepe, erkek arkadaşıyla Menemen'de bir parkta bulundu. Her iki gencin ailelelerine de müjdeli haber verildi.

SERKAN ÖZCAN

Kayıp genç kız ve erkek arkadaşı parkta bulundu

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