Yatırımcının gözdesi İzmir

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO), geçtiğimiz günlerde "Üretimden satışlar" kriterine göre bölgenin 100 büyük firmasını açıklarken, 2020 yılının ilk 6 ayında 232 yeni fabrika ve tesisin hizmete gireek binlerce kişiye yeni istihdam yaratıldığı öğrenildi. Ege'nin en büyükleri TÜPRAŞ, Petkim ve Philsa BMC ve İDÇ geçtiğimiz yıllardaki gibi ilk 5'te yer aldı.

"KOŞULSUZ HAZIRIZ"

Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar, "İzmir sanayisi gelişiyor. İlk 500 arasında İzmirli şirketlerin sayısı her geçen gün artıyor. Biz EBSO olarak bu yatırımların artması için her türlü destek ve yardıma koşulsuz sınırsız hazırız" dedi. EBSO Başkan Yardımcısı Muhsin Dönmez de, "Gıda, otomotiv yan sanayi gibi onlarca sektörde, OSB'ler başta olmak üzere, yeni tesisler açıldı. Binlerce kişiye yeni istihdam alanları yaratıldı. Bu yılın ikinci altı ayında da yeni fabrikaların açılmasını bekliyoruz" diye konuştu. Gıda sektöründe de İbrahim Urlulu ve Hanif Pehlivanoğlu'nun yılın ikinci yarısında yeni yatırımlar için hazırlık içinde oldukları öğrenildi.



İNŞAAT SEKTÖRÜ DE HAREKETLİ

İZMİR'DE yatırımlarını artıran sektörlerden biri de inşaat oldu. Folkart, Urla Bademler başta olmak üzere birçok yeni lokasyonda milyarlarca lira yeni yatırımlar planlıyor. Koç, Erişen, Aydemir İnşaat, Gözde Group İZKA gibi İzmirli firmaların yanı sıra, İstanbul ve Ankara'dan da birçok inşaat şirketinin de milyarlarca liralık yatırım yapmak için İzmir'de arayış içinde olduğu öğrenildi.

Fatih ŞENDİL