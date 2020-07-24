Bakan Pakdemirli İzmir'deki orman yangınını söndürme çalışmalarını helikopterle denetledi

Bakan Pakdemirli, Ödemiş'in Ahrandı bölgesinde henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangının etkili olduğu alana helikopterle gitti.

Havadan incelemede bulunan Pakdemirli, yetkililerden bilgi aldı ve söndürme çalışmalarını kontrol etti.

Zeytin ve çam ağaçlarının bulunduğu bölgedeki yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 5 helikopter, 23 arazöz ve 5 dozerle müdahale etti. Bakan Pakdemirli'nin koordine ettiği yangın söndürme çalışmaları tamamlandı. Yangın söndürüldü.



