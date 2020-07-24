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Haberler İzmir Bakan Pakdemirli İzmir'deki orman yangınını söndürme çalışmalarını helikopterle denetledi

'deki orman yangınını söndürme çalışmalarını helikopterle denetledi

ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 'in Ödemiş ilçesinde başlayan orman yangınını ve söndürme çalışmalarını havadan helikopterle inceledi.

Bakan Pakdemirli İzmir'deki orman yangınını söndürme çalışmalarını helikopterle denetledi

24.07.2020, 20:30 Güncelleme Tarihi: 24.07.2020,20:53

Bakan Pakdemirli, Ödemiş'in Ahrandı bölgesinde henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangının etkili olduğu alana helikopterle gitti.

Havadan incelemede bulunan Pakdemirli, yetkililerden bilgi aldı ve söndürme çalışmalarını kontrol etti.

Zeytin ve çam ağaçlarının bulunduğu bölgedeki yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 5 helikopter, 23 arazöz ve 5 dozerle müdahale etti. Bakan Pakdemirli'nin koordine ettiği yangın söndürme çalışmaları tamamlandı. Yangın söndürüldü.


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