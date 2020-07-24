Bakan Pakdemirli, Ödemiş'in Ahrandı bölgesinde henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangının etkili olduğu alana helikopterle gitti.
Havadan incelemede bulunan Pakdemirli, yetkililerden bilgi aldı ve söndürme çalışmalarını kontrol etti.
Zeytin ve çam ağaçlarının bulunduğu bölgedeki yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 5 helikopter, 23 arazöz ve 5 dozerle müdahale etti. Bakan Pakdemirli'nin koordine ettiği yangın söndürme çalışmaları tamamlandı. Yangın söndürüldü.
Bakan Pakdemirli İzmir'deki orman yangınını söndürme çalışmalarını helikopterle denetledi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.