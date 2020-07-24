Fırsatçılar yeşil alanı otoparka çevirdi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Konak Pier ile Konak Vapur İskelesi arasında kalan kısımda kıyı düzenlemesi başlattı. Yüklenici firma tarafından kıyı şeridi demir panellerle kapatılırken, bunu fırsat bilen bir özel otopark işletmesi de etrafı panellerle çevrilen yeşil alanı otoparka çevirdi. Söz konusu yeşil alanın otopark gibi kullanıldığını gören vatandaşlar durumdan şikayetçi oldu. Bunun üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri yeşil alan üzerine araçların bir daha park etmemesi için inşaat alanının girişine kepçe koyarak önlem aldı.

METİN BURMALI