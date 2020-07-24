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Haberler İzmir İzmir’de ‘Askıda Kitap’ kampanyası başladı

’de ‘’ kampanyası başladı

İzmir’de ‘Askıda Kitap’ kampanyası başladı
Giriş Tarihi: 24.7.2020

İzmir Büyükşehir Belediyesi, gelecek nesillerin eğitimine ve genel kültürüne katkı sağlama yolunda 'Askıda Kitap' kampanyası başlattı. Başta öğrenciler olmak üzere kitaba ihtiyaç duyan yurttaşlar için uygulamaya geçirilen Askıda Kitap kampanyasından, öğrenciler ve aylık geliri 2 bin 500 TL'nin altında olan yurttaşlar yararlanacak. Türkiye'de ilk olan Askıda Kitap projesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kurduğu www.halkinkitapcisi. com internet sitesi üzerinden yürütülecek. Kampanya kapsamında kitap almak için başvurular ise Biz İzmir dijital platformu üzerinden yapılacak.

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