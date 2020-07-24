İzmir'de otomobil güvenlik kulübesine daldı, görevli ölümden döndü!

İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı'da, hızını alamayan otomobil güvenlik kulübesine daldı. Güvenlik görevlisinin ölümden döndüğü kaza anı saniye saniye kameralara yansıdı.



Edinilen bilgiye göre kaza, sabah 05.45 sıralarında Alaçatı Port bölgesinde meydana geldi. Ö.C. idaresindeki otomobil, hızla seyir halindeydi. Bu sırada Ö.C.'nin kullandığı araç, hızını alamayarak bölgede bulunan güvenlik kulübesine çarptı. Kaza sonrası ortalık savaşa alanına döndü. O sırada kulübede olan güvenlik görevlisi ise ölümle burun buruna geldi.

Aracın kulübeye çarpmasıyla ayağı kırılan güvenlik görevlisi, Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'ndeki ilk tedavisinin ardından 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.



Öte yandan dehşete düşüren kaza, saniye saniye kameralara yansıdı. Mala zarar veren ve yaralanmaya neden olan araç sürücüsü Ö.C. ve aracın içindeki A.S. ile M.R., Alaçatı Şehit Doğan Sakarya Polis Merkezi'ne götürüldü. Yapılan kontrollerde alkolsüz çıkan şahısların, Çeşme Adliyesi'ne sevk edilecekleri öğrenildi.

IHA

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