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Haberler İzmir Karşıyaka Belediye Başkanı Tugay'ın babası son yolculuğuna uğurlandı

Başkanı Tugay'ın babası uğurlandı

'de tedavi gördüğü hastanede dün 78 yaşında hayatını kaybeden Başkanı Cemil Tugay’ın babası Kıbrıs Barış Harekatı Gazisi ve emekli Fransızca öğretmeni , askeri törenle uğurlandı.

Karşıyaka Belediye Başkanı Tugay'ın babası son yolculuğuna uğurlandı

24.07.2020, 16:02

Cemal Tugay için Bostanlı Beşikçioğlu Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Karşıyaka Kaymakamı Ali Rıza Çalışır, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer, askeri erkan ve yakınları katıldı.

Belediye Başkanı Tugay taziyeleri kabul etti. Cenazeye, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da çelenk gönderdi.

Cenaze namazından sonra Tugay'ın cenazesi, Örnekköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

AA

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