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Haberler İzmir O sapık yakalandı! İzmir'de yolunu kestiği kadına cinsel saldırı girişiminde bulundu

O sapık yakalandı! 'de yolunu kestiği kadına girişiminde bulundu

'in Karşıyaka ilçesinde bir kadına teşebbüsünde bulunduğu belirtilen zanlı, gözaltına alındı. Zanlının benzer suçtan dolayı yattığı cezaevinden izinli çıktığı öğrenildi.

O sapık yakalandı! İzmir'de yolunu kestiği kadına cinsel saldırı girişiminde bulundu

24.07.2020, 11:13 Güncelleme Tarihi: 24.07.2020,11:14

Karşıyaka'nın Bahçelievler Mahallesi'nde 20 Temmuz'da bir kadına yönelik cinsel saldırı girişiminde bulunduğu ve kadının çığlıklarına koşan güvenlik görevlisini görünce kaçtığı belirtilen zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü personelinden oluşan özel ekip, şüpheli şahsın olay öncesi ve olay sonrası 20 kilometre boyunca izlediği güzergahı adım adım izledi. Zanlı F.K, yapılan takip sonucu Karabağlar'da yakalandı.

Şüphelinin olay günü giydiği kıyafet ve ayakkabı da bulunarak muhafaza altına alındı.

F.K'nin cinsel saldırı suçundan cezaevinde bulunduğu ve izinli olarak dışarıda olduğu da öğrenildi.

AA

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