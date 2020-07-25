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Haberler İzmir Başıboş gezen köpekler Tirelilerin kabusu oldu

Başıboş gezen köpekler Tirelilerin kabusu oldu

Kent merkezinde sayıları her geçen gün artan başıboş sokak köpekleri vatandaşın korkulu rüyası haline geldi.

Başıboş gezen köpekler Tirelilerin kabusu oldu
Giriş Tarihi: 25.7.2020

İzmir Tire kent merkezindeki sayıları her geçen gün artan başıboş sokak köpekleri vatandaşın korkulu rüyası haline geldi. Daha çok gece geç saatlerde büyük gruplar halinde dolaşan sokak köpekleri sürü psikolojisiyle hareket edip, zaman zaman saldırganlaşıyor. Başıboş köpeklerin yarattığı terörden şikayet eden vatandaşlar, "Tek başına son derece uysal davranan hayvan, grup halinde çok saldırgan olabiliyor. Gece geç saatlerde köpeklerin olduğu ısısız sokaklardan geçemiyoruz. Birçok köpek saldırısına şahit olduk. Yaşlılarımız ve çocuklarımız tek başlarına dışarı çıkmaya korkar oldu. Hayvan haklarına saygılıyız ama sokakların da güvenli hale getirilmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.


FOTOĞRAF: NADİR UYSAL

Metin BURMALI

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