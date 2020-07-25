Bir Çankaya tesadüfü daha

İzmir'de Büyükşehir Belediyesi'nin çıktığı büyük inşaat ihalelerinin Ankara Çankaya merkezli firmalara gitme geleneği bozulmadı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Örnekköy Kentsel Dönüşüm projesinin ikinci etap için yaptığı ihaleyi Ankara Çankaya merkezli Okçuoğlu İnşaat Mühendislik Anonim Şirketi ile Erensan İnşaat Malzemeleri Limited Şirketi ortak girişimi kazandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Örnekköy'de ikinci etap için açtığı ihale sonuçlandı. Birinci etap kapsamında 130 konut ve 13 işyerinin inşaatını tamamlayan ve önümüzdeki günlerde hak sahiplerine anahtar teslimini yapacak belediyenin ikinci etap ihalesini Ankara Çankaya merkezi Okçuoğlu İnşaat Mühendislik Anonim Şirketi ile Diyarbakır merkezli Erensan İnşaat Malzemeleri Limited Şirketi Ortak Girişimi kazandı. Söz konusu şirket 170 konut ve 20 işyeri inşa edecek.

RAKİPLERİ BELEDİYE ŞİRKETİ

İhale, 16 Temmuz 2020'de İzmir Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu'nda yapıldı. İhaleye İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON A.Ş. ve Okçuoğlu İnşaat Müh. Müş. San. Ve Tic. A.Ş. & Erensan İnşaat Malzemeleri ve İnşaat Orman Ürünleri San. Ve Tic. Ltd. Şti. ortak girişimi katıldı. Dün Belediye Encümeni tarafından mali tekliflerin değerlendirmesi sonucunda ihale Okçuoğlu İnşaat Mühendislik Anonim Şirketi & Erensan İnşaat Malzemeleri Limited Şirketi Ortak Girişimi'nde kaldı.

Ankara Çankaya ve Diyarbakır merkezli firmanın kazandığı ihale ile Örnekköy'e 170 konut ve 20 işyeri inşa edilecek.

3. VE 4 ETAP İHALESİ

Örnekköy Kentsel Dönüşüm Alanı'nda hak sahipleriyle noter huzurunda kuraları çekilen üçüncü etabın ihalesinin 13 Ağustos 2020'de, dördüncü etabın ihalesinin ise 20 Ağustos 2020'de yapılması hedefleniyor. Projenin diğer etapları için de ihale hazırlığı sürüyor. Yaklaşık 6 bin kişinin yaşadığı 180 bin metrekare büyüklüğündeki Örnekköy Kentsel Dönüşüm Alanı'nda etaplar halinde devam eden proje tamamlandığında toplamda 3 bin 520 adet konut ile 338 adet işyeri inşa edilmiş olacak.

Yeni Asır, ilginç Çankaya tesadüfünü okuyucularına manşetten duyurmuştu.

KAZANAN FİRMALAR DİKKAT ÇEKİYOR

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin son yıllardaki büyük inşaat ihalelerinin neredeyse tamamını Ankara Çankaya merkezli firmaların kazanması dikkat çekiyor. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe'nin Çankaya Belediyesi'nden 2014 yılında İzmir'e transfer edildiği de göz önüne alındığında ortaya ilginç bir tesadüf çıkıyor. Yeni Asır, bu ilginç durumu geçtiğimiz günlerde "Çankaya tesadüfü" başlığıyla manşetine taşımıştı. Bu haberle ilgili açıklama yapan Gökçe ise, Çankaya'nın bir iş, yönetim ve finans merkezi olduğuna dikkat çekerek bu durumun 'olağan' ve 'hayat tecrübelerine uygun' olduğunu ifade etmişti.