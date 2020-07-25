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Eritre’de gözaltına alınan Türk denizci yuvaya döndü

Tekneyle dünya turu yaparken Eritre'de gözaltına alınan 3 Türk denizciden , İzmir'deki yuvasına ve onu 8 aydır hasretle bekleyen eşine kavuştu.

Eritre’de gözaltına alınan Türk denizci yuvaya döndü
Giriş Tarihi: 25.7.2020

"Murat Reis" adlı 13 metrelik katamaranı ile hayalini gerçekleştirmek üzere denize açılan Selim Ekmekçioğlu, 8 hafta gözaltına alındığı Eritre'den Dışişleri Bakanlığı'nın girişimiyle 19 Haziran'da kurtarıldıktan sonra vatanına döndü. Katamaranla Cibuti'ye giderken yeniden telefonlarına kavuştuklarını söyleyen Ekmekçioğlu, "Dışişleri Bakanımız aradı sağ olsun, geçmiş olsun dileklerini iletti. Bizimle çok ilgilendi. Kendisinden bir randevu alıp şahsen de teşekkür etmek isterim" dedi.


Selim ve Şeyda Ekmekçioğlu

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