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Haberler İzmir Hurda lastikleri Bakırçay’a attılar

Hurda lastikleri Bakırçay’a attılar

Bergama’daki Bakırçay’a lastik atıldığı ihbarı üzerine bölgeye giden belediye zabıta ekipleri, gördükleri manzara karşısında şoke oldu. Kamyonlarca hurda lastik dereden çıkartılırken, duruma tepki gösteren Belediye Başkanı , “Bu çirkin katliam kabul edilemez” diye konuştu.

Hurda lastikleri Bakırçay’a attılar
Giriş Tarihi: 25.7.2020

İzmir'in Bergama ilçesindeki Bakırçay'a, kimliği belirsiz kişilerce kamyonlarca dolusu hurda lastik atıldı. Duruma tepki gösteren Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Bölgemize can veren, soframızdaki ürünlere can suyu olan Bakırçay'a yapılan bu çirkin katliam kabul edilemez. Yapanları bulmak için çalışma başlattık" dedi. Alınan bilgiye göre, Bakırçay Sindel Köprüsü mevkiinden gelen bir ihbarı değerlendiren Bergama Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, olay yerine gittiklerinde korkunç manzara ile karşılaştı.

ZABITAYA İHBAR GELDİ
Ekipler, çaya kamyonlarca hurda lastik atıldığını gördü. Atılan hurda lastiklerin çıkarılması için Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri anında çalışma başlattı. Tüm gün süren çalışma ile 2 kamyon dolusu hurda lastik Bakırçay'dan çıkarılırken, en az iki kamyon dolusu daha lastiği çıkarılması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.



'BUNU YAPANLAR CEZALANDIRILACAK'
KUZEY Ege'nin tamamına hayat veren Bakırçay'a karşı yapılan bu çirkin saldırıyı kınayan Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Bu yapılan vicdansızlığı şiddetle kınıyorum. Zabıta ekiplerimiz, ilçe jandarma ekipleri ile çalışma başlattı. Bunu yapanların en ağır şekilde cezalandırılması için gerekeni yapacağız. Bu katliam ve kabul edilemez" dedi.

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