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'de korkunç ! öldü, yaralı

'de meydana gelen trafik kazasında (81) öldü, torunu (5) ise yaralandı. Muharrem Keskin'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından 'nun morguna kaldırıldı.

İzmir'de korkunç kaza! Dede öldü, torun yaralı

25.07.2020, 09:53 Güncelleme Tarihi: 25.07.2020,10:01

İzmir'in Kınık ilçesinde kavşakta 2 otomobilin çarpıştığı kazada Muharrem Keskin (81) öldü, torunu Ravza Keskin (5) ise yaralandı.


Kaza, dün saat 18.30 sıralarında Kınık- Bergama karayolu Dündarlı Kavşağı'nda meydana geldi. Kınık'a bağlı kırsal Kocaömer Mahallesi'nde oturan emekli Uzman Çavuş Muharrem Keskin, torunu Ravza Keskin' i gezdirmek amacıyla kendine ait 35 MCJ 85 plakalı otomobil yola çıktı. Kavşaktan geri dönmek isteyen Keskin yönetimindeki otomobile, arkadan gelen H.A. (68) yönetimindeki 45 YC 0215 plakalı otomobil çarptı. Kazada, Muharrem Keskin ve Ravza Keskin yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla yaralılar, Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Muharrem Keskin, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Ravza Keskin'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.


Muharrem Keskin'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Kazayı yara almadan atlatan H.A. gözaltına alındı.

DHA

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