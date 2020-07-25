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’de kurban bayramı hazırlıkları tamamlandı

İzmir’de kurban bayramı hazırlıkları tamamlandı
Giriş Tarihi: 25.7.2020

İZMİR Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sağlıklı bir bayram geçirmesi için gerekli önlemleri aldı. İl Kurban Hizmetleri Komisyonu, kent genelinde 332 kesim ile 251 satış yeri belirledi. Büyükşehir Belediyesi, 7 taşınabilir kurban konteyneriyle Aliağa, Bergama, Kiraz, Ödemiş ve Urla mezbahalarında kesim hizmeti verecek. Kesimler için ayrıca 12 çadır kurulacak. Kurban satış ve kesim yerlerinde bayram süresince ve sonrasında ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmaları yapılacak. Belirlenmiş yerler dışında kesim yapan ya da atıklarını gelişigüzel atanlara 187 TL ceza kesilecek.

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