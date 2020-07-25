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Haberler İzmir İzmir'deki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

'deki operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

'in Çeşme ilçesinde 'dan satmak için geldikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İzmir'deki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

25.07.2020, 18:58

Çeşme Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Y.G. (24) ve E.K'nin (27) İstanbul'dan Çeşme'ye uyuşturucu satmak için geldiklerini tespit etti.

ZEHİRE GEÇİT YOK

Operasyonda yakalanan şüphelilerin üst aramasında 49 gram sentetik uyuşturucu, 2,2 gram kokain, 2 gram esrar bulundu, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 4 bin 600 liraya el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

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