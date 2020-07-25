İzmir'deki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Çeşme Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Y.G. (24) ve E.K'nin (27) İstanbul'dan Çeşme'ye uyuşturucu satmak için geldiklerini tespit etti.

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Operasyonda yakalanan şüphelilerin üst aramasında 49 gram sentetik uyuşturucu, 2,2 gram kokain, 2 gram esrar bulundu, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 4 bin 600 liraya el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.