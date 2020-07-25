Karşıyaka sapığı yakalandı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir kadına, yolunu keserek bıçak tehdidiyle cinsel saldırı girişiminde bulunan F.K. yakalandı. Bahçelievler Mahallesi'nde 20 Temmuz sabahı saat 07.10 sıralarında işe gitmek için pazar yeri yakınında yürüyen D.G'nin yolu, yüzü maskeli F.K. tarafından kesilmişti. Elinde bıçak olan saldırgan, kadını kolundan çekip pazar yerinin yanında cinsel saldırıda bulunmak istedi. Kadının çığlıklarını duyup gelen güvenlik görevlisi E.Y'yi gören saldırgan kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, D.G. ise sağlık ekiplerince tedavi edildi.

AYNI SUÇTAN HAPİSTEYDİ

Saldırının ardından çok yönlü araştırma başlatan özel ekip, güvenlik kameraları kayıtlarından şüphelinin F.K. olduğunu saptadı. F.K'nın saldırı öncesi ve sonrasına ait görüntülerini mercek altına alan ekip, şüphelinin Karabağlar ilçesindeki bir evde saklandığını saptadı. F.K, eve düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüpheli F.K.'nın, daha önce cinsel saldırı suçundan hüküm giydiği belirlendi.