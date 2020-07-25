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Haberler İzmir Kordon’a nostaljik tramvay

’a nostaljik tramvay

Kordon’a nostaljik tramvay
Giriş Tarihi: 25.7.2020

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Alsancak Limanı viyadükleri ile Cumhuriyet Meydanı arasında hizmet verecek nostaljik tramvay projesini hayata geçiriyor. İzmir'de 1928'den itibaren kullanılmaya başlanan elektrikli tramvaylardan esinlenerek tasarlanan nostaljik tramvay, Kordon'un dokusunu bozmamak için lastik tekerlekli olacak ve elektrikle çalışacak. Tek vagondan oluşan 28 kişi oturma kapasiteli 2 adet nostaljik tramvay, karşılıklı sefer yapacak. Vagonun her iki yönünde sürücü kabini olacak, dönüş için alana ihtiyaç duymayacak. Cumhuriyet Meydanı, Gündoğdu Meydanı, Alsancak İskele ve Alsancak Limanı olmak üzere 4 duraktan tramvaya yolcu inip binebilecek.

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