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Haberler İzmir Site lambaları 5 aydır yanmıyor

Site lambaları 5 aydır yanmıyor

Site lambaları 5 aydır yanmıyor
Giriş Tarihi: 25.7.2020

İzmir Torbalı'nın en büyük sitelerinden olan Halk Yapı Sitesi'nde aydınlatma lambalarının yanmamasına vatandaşlar tepki gösterdi. Sitedeki dairelere ulaşımın sağlandığı yolların ve parkların yer aldığı bahçelerdeki aydınlatma lambaları 5 ay önce henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı söndü. 600 dairenin olduğu ve yaklaşık 2 bin 300 kişinin yaşadığı sitede yaşayan vatandaşlar, telefonlarının ışığı ile evlerinin yolunu bulmaya başladı. Site sakinlerinden Ali Şekerci, konuyla ilgili dilekçe verdiklerini belirterek "Sitemiz karanlığa gömüldü. İlgili kurumlara yaptığımız başvurulara rağmen sonuç alamadık" dedi. Mehmet Can da yetkililerden bir an önce çözüm istediklerini kaydetti.


FOTOĞRAF: ÖMER DUR

METİN BURMALI

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