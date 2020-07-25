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Haberler İzmir Tuzla fayında tehlike çanları çalıyor

fayında tehlike çanları çalıyor

'de yaklaşık 50 kilometre uzunluktaki fayında inceleme başlatan uzmanları, Menderes ilçesinde kazdıkları hendekte fayın jeolojik geçmişini araştırıyor.

Tuzla fayında tehlike çanları çalıyor
Giriş Tarihi: 25.7.2020

Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Tuzla fayının kuzey ve orta bölümlerinde uzun zamandır bir kırılma meydana gelmediğini belirterek, "Uzun bir süredir deprem üretmemiş. Bu da depremin yaklaştığı anlamına gelir" dedi. Tuzla fayının İzmir'in en büyük fayı olduğuna dikkat çeken Sözbilir, "Bu fay olası bir depremde İzmir'i etkileyecek en büyük faylardan biri ve 7 büyüklüğüne kadar deprem üretme potansiyeli var" uyarısında bulundu.


Menderes'teki hendekte fayın jeolojik geçmişi araştırılıyor.

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