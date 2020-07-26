Bakan Pakdemirli yangın bölgesinde

İzmir'in Ödemiş ilçesi Süleyman Demirel Mahallesi'nde yapımı devam eden Toki Toplu Konut İnşaatı yakınında başlayan orman yangını yürekleri ağza getirdi. Yangın haberini alan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli bölgeye gelerek havadan helikopterle, yangın söndürme çalışmalarını koordine etti. Çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 6 ayrı helikopter, İzmir Orman Bölge Şefliği ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Ödemiş Belediyesi yangın söndürme araçlarıyla yapılan müdahale sonucu yangın önceki gün akşam saatlerinde kontrol altına alındı.

SEVAL KONURALP