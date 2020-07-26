Düdüklü tencere için birbirlerine girdiler

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, bir marketin indirim gününde iki kadının düdüklü tencere alma kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı. Bir marketin indirim gününde ürünler arasında bulunan düdüklü tencereyi almak isteyen iki kadın arasında arbede yaşandı. Kadınlardan birisi aldığı düdüklü tencereyi yere koyarak üzerine kapanırken, diğer kadın üzerine çıkıp tencereyi almaya çalıştı. Polisler kadınları ayırırken, kadınlardan biri marketten çıkarıldı. Kadınların birbirlerinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi.