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Haberler İzmir Hafsa Sultan Camii göz göre göre yıkılıyor

göz göre göre yıkılıyor

Hafsa Sultan Camii göz göre göre yıkılıyor
Giriş Tarihi: 26.7.2020

İzmir'in Tire ilçesinde, Osmanlı döneminin en önemli mimari eserlerinden biri olarak gösterilen, Hafsa Sultan Camii ve külliyesi günümüzde bakımsızlık ve ilgisizlikten yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Kayıtlarda, 1390-92 yılları arasında Osmanlı Sultanı Yıldırım Beyazıt'ın eşi Hafsa Sultan tarafından çeyiz parasıyla yaptırıldığı bilinen cami ve külliyesi yıllar içinde daha fazla acımasız iklim şartlarına direnemeyerek, üst örtüleri tamamen yıkıldı. Minaresi de yıkılmak üzere olan tarihi cami adeta içinde koyunların otladığı, sokak köpeklerinin yaşadığı mezbelelik haline dönüştü.

TOPRAK ALTINDA KALDI
DUATEPE Mahallesi'ndeki tarihi yapının göz göre göre yok olduğunu belirten vatandaşlar, "İçimiz acıyor. Cami, zaviye, imaret, çeşme, hamam ve kabristanlıktan oluşan bir bütündü. Bir bölümü toprak altında kaldı. Yıllar içinde yavaş yavaş yok oldu. Mezar taşları bile ortalara atılıyor. Ecdadımızın tarihi mezar taşları bir an önce koruma altına alınarak cami ve çevresindeki yapılarda acil olarak restorasyon çalışması başlatılmalı" şeklinde konuştular.



HAFSA SULTAN KİMDİR?
AYDINOĞLU Beyliği emirlerinden İsa Bey'in kızıdır. Yıldırım Beyazıt ile evlenerek Tire'den saraya gelin gitmiştir. Memleketi olan Tire'ye vefa borcunu çeyiz parasıyla yaptırdığı ve kendi adıyla anılan cami ve külliye ile ödemek istemiştir.

Nadir UYSAL

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