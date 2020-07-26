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Haberler İzmir Hakan’dan en anlamlı dalya

Hakan’dan en anlamlı dalya

Hakan’dan en anlamlı dalya
Giriş Tarihi: 26.7.2020

Karşıyaka altyapısında yetişen ve son dört sezondur takımın değişilmez isimlerinden biri olan Hakan Kuş, bugün Turgutluspor ile oynanacak Play-Off final maçında yeşil-kırmızılı formayla profesyonel olarak 100. maçına çıkacak. Dalya yapacağı karşılaşmanın takımı ve kendi adına çok önemli olduğunu vurgulayan 26 yaşındaki forvet oyuncusu, "Derince Belediyespor karşısında 99'uncu maçımı oynadım. Şimdi 100'üncü kez sahada olacağım. Dalya yapacağım bu formayla maçı kazanarak kupayla semtimize döneceğiz. Bunu başarmak için sahada elimizden geleni yapacağız" dedi.

BAYRAKLAR HAZIRLANSIN
Karşıyaka formasıyla görev yaptığı 99 maçta 26 gol atan ve 6 asist yapan Hakan Kuş şöyle devam etti: "Hedefe ulaşacağız. Taraftarlarımız bayrakları hazırlasın."

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