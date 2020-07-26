Havai fiseklerin izinsiz kullanımı yasaklandı

İzmir Valiliği, kent genelinde çeşitli etkinliklerde, düğünlerde, bayramlarda, yerel milli günler, festivaller ve çeşitli eğlence dönemlerinde kişilerin, resmi kurum ve kuruluşların izinsiz havai fişek kullanmasını yasakladı. İzmir Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, şenlik ve işaret fişeklerinin izinsiz kullanımından ötürü toplumda korku, heyecan ve panik yaşandığı, yüksek ses ve gürültünün işitme sağlığının bozulması gibi kritik etkilere neden olduğu, halkın can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirtildi.