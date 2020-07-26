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Haberler İzmir İnce’ye saygısızlık

İnce’ye saygısızlık

'nin dün başlayan ve bugün de devam edecek olan 37. Olağan Büyük Kurultayı'nda ile ilgili garip bir olay yaşandı.

İnce’ye saygısızlık
Giriş Tarihi: 26.7.2020

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP'nin adayı olan ve partinin aldığı oyun 8 puan üstünde bir oy alan İnce'nin oturduğu kurultay salonunda oturduğu koltuk gündem oldu. Ön sıralarda yer verilmeyen İnce'ye salonda en arkanın 3 önündeki koltuğun layık görülmesi dikkat çekti. Bir önceki seçimde partinin Cumhurbaşkanı adayı yapılan bir İnce'ye yapılan bu saygısızlık konuşuluyor.

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