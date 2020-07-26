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Haberler İzmir İzmir'de pompalı tüfekle saldırı: 2 yaralı

'de pompalı tüfekle saldırı: 2 yaralı

'in Konak ilçesinde, henüz belirlenemeyen kişinin pompalı tüfekli saldırısına uğrayan ve yaralandı. Polis, saldırganın tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı.

İzmir'de pompalı tüfekle saldırı: 2 yaralı

26.07.2020, 14:24

Olay, saat 12.00 sıralarında Ege Mahallesi 1542 Sokak'ta meydana geldi. Mahallede bulunan bir şantiye alanına giren Ahmet Köse ve Seyit Ahmet Şenses'e henüz belirlenemeyen kişi tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. Saçmaların isabet ettiği Köse ve Şenses kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan kaçtı.

Silah sesini duyanların ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, saldırganın tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı.

DHA

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