İzmirlilerden Soyer’e kırık karne tepkisi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP kurultayında yaptığı konuşmada ülke ekonomisiyle ilgili eleştirilerde bulunurken, "'İktidarın yolu yerelden geçer' diyoruz. Önce hayalimizdeki ülkeyi yöneticisi olduğumuz kentlerimizde uygulamalıyız" dedi. Ancak Soyer, başkanlık yaptığı 16 ayda İzmir'in en önemli sorunlarını çözmek bir yana seçim öncesi vaat ettiği projeleri bile hayata geçiremedi. Karnesi kırıklarla dolu olan Soyer'e tepki gösteren İzmirliler, "Başkan sen önce İzmir'e bak" dedi.

MERT ALPDÜNDAR