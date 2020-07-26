Kuzene 5 bıçak

İzmir Bayındır'da, iki kuzenin tartışması kanlı bitti. Kuzenlerin genç yaşta hayatları karardı. 25 yaşındaki Mehmet Emin Üstek, halasının oğlu olan 26 yaşındaki Ahmet Uğur'u ekmek bıçağıyla öldürdü. İşlediği cinayetin ardından jandarmaya teslim olan Mehmet Emin Üstek cezaevine, karnına aldığı beş bıçak darbesiyle oracıkta can veren Ahmet Uğur ise genç yaşta mezara girdi.

ARALARI AÇIKTI

ASLEN Siirtli olan kuzenlerin arası bir süredir açıktı. Önceki gece, telefonda tartıştıktan sonra konuşmak amacıyla buluşmaya karar veren kuzenlerden Yeşilova köyünde ikamet eden cinayet zanlısı Mehmet Emin Üstek, komşu Çırpı köyünde yaşayan Ahmet Uğur ile Azman mevkiinde buluştu. Uğur'u, ailesi hakkında dedikodu yapmakla suçlayan Üstek, yanında getirdiği ekmek bıçağıyla kuzenini karın bölgesinden defalarca bıçakladı.

TARLAYA GÖMDÜ

KANLAR içinde yere yığılan Uğur oracıkta can verirken, cinayetin ardından suç aleti ekmek bıçağını olay yerinden yaklaşık 150- 170 metre uzaklıktaki bir biber tarlasına gömen Üstek, motosikletiyle olay yerinden uzaklaştı. Gece yarısı jandarmayı arayarak teslim olan cinayet zanlısı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Nadir UYSAL