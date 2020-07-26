Ödemişlilerden paralı yol eylemi

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, belediyenin yol çalışmaları için vatandaşlardan 600 ila 2 bin lira arası para toplaması kentte tepki çekti. Mehmet Akif Sokak'ta ikamet eden vatandaşlar, belediyenin yüksek miktarda para istemesine karşılık pankartlı eylem gerçekleştirdi.

'ÖDEMEK ZORUNDA DEĞİLİZ'

EYLEME katılan vatandaşlardan Halil İbrahim Akın, "Ödemiş Belediyesi'nin insanların karşılayabileceğinden daha fazla para talep etmesinin belediyecilik anlayışına sığmadığını düşünüyorum" dedi. Sokak sakinlerinden Halil İbrahim Akın, Yeni Asır'a yaptığı açıklamada ,"Ödemiş Belediyesi Mimar Sinan Mahallesi'nde yol yenileme çalışmaları yapıyor. Önceki günlerde çalışmaları devam eden Meriç Sokak'ta Ödemiş Belediyesi'nin vatandaşların boyunu aşacak miktarda para istenmesinin belediyeciliğe yakışmadığı görüşündeyiz. Bizler paralı taş çalışması istemiyoruz. Zaten Ödemiş Belediyesi'ne gerekli ödemeleri yapıyoruz. Şimdi de yolun taş parasını ödemek zorunda değiliz" dedi.



FOTOĞRAF: SEVAL KONURALP



'YASAL OLMADIGI GÖRÜSÜNDEYİZ'

ORHAN Efe adlı vatandaş ise, "Bizler bu gibi çalışmalara asla karşı değiliz. Ancak bir takım hizmetler yapılırken belediyenin insanları üzecek seviyede para toplamasının yasal olmadığı görüşündeyiz. Eğer sokağımızda paralı çalışma yapılacaksa asla yapılmasın. Çalışmalar yapıldıktan sonra para istendiğinde hakkımızı yasal yollardan aramaya hazırız" diye konuştu.

Metin BURMALI