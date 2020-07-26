Oğlu için arıcılığa başladı 2 yılda 200 kovana ulaştı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde oğlunun rahatsızlığı üzerine kendi balını kendi üreterek oğluna şifa olmayı amaçlayan İzmirli kadın girişimci Aslıhan Özşahin, 2 kovanla başladığı arıcılıkta, kovan sayısını iki yılda tam 200'e çıkardı. Kadınlara örnek olduğunu ve bu alanda onların da başarılı olabileceğini her fırsatta kendilerine hatırlattığını ifade eden Aslıhan Özşahin, "Kamu personeliyim ve iki tane harika çocuğun annesiyim. Arıcılık yapıyorum iki kovanla başladığım arıcılığı iki yıl içinde 200 kovana çıkardık, bir işletmeye dönüştük. Kadınları sahaya davet ediyorum" dedi.