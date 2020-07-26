Şampiyonluk gecesi

TFF 3. Lig'den 2. Lig'e dönmek için sezon başından bu yana kıyasıya bir mücadele veren Ege temsilcileri Karşıyaka ve Turgutluspor, bugün Antalya'daki Play-Off finalinde rakip olacak. Titanic Mardan Stadı'ndaki final saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi Kadir Sağlam yönetecek. Mücadele A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Finalde rakibini normal sürede veya eşitlik halinde oynanacak 15'er dakikalık iki uzatma ile gerekirse seri penaltılarda mağlup edecek taraf adını 2. Lig'e yazdıracak. TFF 1. Lig'den 2016, 2. Lig'den ise 2018 yılında düşerek amatörün eşiğine kadar gelen Kaf-Kaf, transfer yasağı yüzünden altyapı patentli kalan kadrosuyla geçen sezon da düşme hattından gelip Play-Off oynamasına rağmen yarı finalde dramatik bir şekilde elendi.

KÜLLERİNDEN DOĞACAKLAR

Yeşil-kırmızılı ekip bu sezon Derincespor'la oynadığı yarı final maçını kazanarak adını finale yazdırmayı başardı. Son olarak 11 yıl önce 2008-2009 sezonunda 1'inci Lig'de Play-Off finaline çıkan, yıllar sonra finale adını yazdırmayı başaran Karşıyaka, Antalya'da Turgutluspor'u da mağlup ederek küllerinden doğmayı hedefliyor. Korona virüs pandemisi nedeniyle takımlarına statta destek veremeyecek on binlerce yeşil-kırmızılı taraftar, Antalya'dan gelecek müjdeyi bekliyor.



ZAFERİN POSTERİ BİLE HAZIR

Futbol otoritelerinin çoğununun şampiyon olacağını iddia ettiği Belediye Derince'yi 1-0 yenen Karşıyaka, Esenler Erok'u 2-1 mağlup eden Esenler Erokspor ile bugün şampiyonluk maçına çıkacak. 2. Lig için kenetlenen Kaf-Kaf, Antalya'daki tarihi maç öncesinde şampiyonluk posterini bile çektirdi.



TOLUNGÜÇ İÇİN ÇOK ANLAMLI

Futbolcu olarak Süper Lig'de formasını giyip 2016'da teknik adam olarak 1. Lig'den düşmenin acısını yaşadığı Karşıyaka'yı şampiyonluk kapısına dayatan Teknik Direktör Soner Tolungüç, hak edenin kazanacağı centilmence bir final diledi. Turgutlu bu sezon oynanan tek maçı 2-1 kazanmıştı.



KASABA AMATÖRDEN PLAY-OFF FİNALİNE

Ege'yi 2005-2015 yılları arasında aralıksız olarak 2. Lig'de temsil eden Turgutlu, 2015'te 3. Lig'e, 2016 yılında ise amatöre düştü. Dibe vurduktan sonra amatörde tek sezon kalıp 3.Lig Lig'e dönen kırmızı-siyahlılar, Play- Off yarı finalinde Erokspor'u geriden gelerek 2-1 yenmeyi başardı. Manisa temsilcisi finalde Karşıyaka'yla oynayacağı Ege derbisini de kazandığı takdirde 5 yıl sonra 2. Lig'e dönecek.



TARAFTARLAR ANTALYA'DA

Pandemi önlemlerinden dolayı Antalya'da oynanan Play-Off maçlarını seyircisiz oynanıyor. Ancak Karşıyaka'nın finale kalan takımlarına destek vermek için İzmir'den bir çok taraftarı maça giremeyeceğini bildiği halde Antalya'nın yolunu tuttu. Yeşil-kırmızılılar maç günü Kaf-Kaf'ı kamp yaptığı otelden konvoyla stada uğurlayıp, stadyum çevresinde maçı takip edecek. Bu arada Karşıyaka yönetimi maçı izleyecek 20 kişilik yönetici kontenjanını arttırmak için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurdu ancak olumsuz yanıt aldı.



FİNALİ KADİR SAĞLAM YÖNETECEK

Karşıyaka ile Turgutluspor arasındaki final maçını Ankara bölgesinden üst klasman hakemi Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam'ın yardımcılıklarını Oğuz Kaan Çalışır ve Hakan Karabalcık yapacak. Tecrübeli düdük, iki Ege ekibinin daha önce 2'şer maçını yönetti. Sağlam'ın yönettiği maçlarda KSK ve Kasaba sahadan hep galibiyetle ayrılmayı başardı.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ