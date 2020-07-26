İzmir'in Torbalı ilçesinde kurutmalık domateslerin sergilere serilmesiyle Torbalı Ovası kırmızıya büründü. Kurutulan domatesler özellikle Amerika ve Kanada gibi ülkelere kahvaltılık meze olarak ihracat edilecek. Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun, "Avrupa ülkeleri kuru domatesi Türkiye'den daha çok tüketiyor. Bizim için değerli ve katma değeri yüksek bir ürün" dedi.