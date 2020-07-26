Umudumuz ittifak’ temalı kurultay

CHP'nin 37. Olağan Büyük Kurultayı Kovid-19 tedbirleri altında Bilkent Odeon'da yapıldı. Kurultayda genel başkanlığa tek aday Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Daha önce eski milletvekili Aytuğ Atıcı, onur üyesi Tolga Yarman ve PM üyesi İlhan Cihaner adaylığını açıklamıştı. Kurultayda ise Kılıçdaroğlu'na karşı hiçbir isim tüzük gereği yüzde 5 olan imza sayısına ulaşamadı.

İTTİFAKLARA SELAM ÇAKTI

Kurultayın ilk gününde genel başkanlık seçimi yapılırken Kılıçdaroğlu'nun iktidar temalı kurultayda verdiği mesajlar CHP'nin iddiasının tek başına değil, ittifaklarla iktidar olduğunu ortaya koydu. CHP'nin dostlar kurultayında Kılıçdaroğlu, parti tabanı ve halk yerine 'dostlarımız' diyerek sık sık ittifak ortaklarına selam çaktı. "İlk seçimde dostlarımızla iktidar olacağız" diyen Kılıçdaroğlu, isim vermese de mesajlarla gizli seçim ortağı HDP'yi de unutmadı. Kılıçdaroğlu kürsüde yaptığı konuşmada ise hedefin 'tek başına iktidar' olmadığını, umudunu ittifaklara bağladığını "Önümüzdeki ilk seçimlerde dostlarımızla birlikte iktidar olacağız" ifadeleriyle bir kez daha ortaya koydu. Kılıçdaroğlu, önce 5 madde halinde 'demokrasi, ekonomi, dış politika gibi konu başlıklarında değerlendirmelerde bulundu ardından da 13 madde halinde partinin İkinci Yüzyıla Çağrı Beyannamesi'ni paylaştı. Kılıçdaroğlu'nun konuşmasındaki "Biz bu sorunları Millet İttifakı'nı oluşturan dostlarımızla çözeceğiz. Önümüzdeki ilk seçimlerde dostlarımızla birlikte iktidar olacağız" gibi ifadeleri de yine 'ittifak' umudunu gözler önüne serdi. Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin başta Kürt sorunu olmak üzere demokrasi temelinde, TBMM'nin öncülüğünde çözülecek" dedi. Kılıçdaroğlu'nun "Yeni bir merkez- yerel dengesi kurulacaktır" sözleri de yine HDP'ye mesaj olarak değerlendirildi.



Kılıçdaroğlu, bin 318 delegenin bin 251'inin oyunu alarak yeniden genel başkan seçildi. 67 oy ise geçersiz sayıldı.



TEDBİRLER ALTINDA YAPILDI

KOVİD-19 nedeniyle yarı açık gösteri merkezi Bilkent Odeon'da yapılan kurultayda çipli kartlarla salona giren ve ateşleri ölçülen katılımcılar, görevliler eşliğinde oturacakları yerlere götürüldü. 4 bin koltuk bulunan merkezde, bin 356 delegenin ve diğer katılımcıların hangi koltuklara oturacağı tek tek belirlendi. Kurultay alanında "Hak hukuk adalet mücadelemizde 83 milyon ile kucaklaşıp el ele iktidara yürüyoruz" ve rap şeklindeki "Altı Ok'un izinde yürüyoruz iktidara" şarkıları çalındı.



CİHANER'DEN ZEHİR ZEMBEREK AÇIKLAMA

Kılıçdaroğlu'na karşı adaylığını açıklayan İlhan Cihaner yaptığı konuşmada zehir zemberek açıklamalarda bulundu. Cihaner, Kılıçdaroğlu'nun kurultaydan ayrılması ve delegelerin konuşmalarını dinlememesini eleştirerek "Bu iktidar kurultayı mı? Sözde memleket meselesi tartışılacak karar çıkacaktı. Neredeler? Bu ciddiyetsizlikle nasıl iktidara gideceğiz biz? Bu bir tiyatro" dedi. Cihaner, kurultayda adaylık için imza toplarken baskı gördüğünü de "İmza toplarken beni en çok rahatsız eden imza toplanma sürecindeki baskıydı. İmza için gelen arkadaşlarımız yoldan geri çevrildi. Yoldaşlık bu mu? Perinçek'e, Karamollaoğlu'na imza veren sizler yoldaşınız için mi imza vermiyorsunuz?" diye konuştu.