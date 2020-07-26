Zehir ihbarından cephanelik çıktı

İzmir Ödemiş'te, bir evde uyuşturucu kullanıldığı ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri, evin silah imalathanesine döndürüldüğünü fark etti. Adresin bodrum katında arama yapan ekipler, silah ve üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirdi. Aramada, 4 testere ağzı, 3 silah gövdesi, 14 kabza kapağı, 3 tornavida, 4 matkap ucu, 10 yay, 1 şarjör, 30 kuru sıkı dolu fişek, 1 kuru sıkı boş fişek, 1 toplu silah fişek yatağı, 2 sürgü ele geçirildi. B.A. gözaltına alındı.

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