Barış Pınarı bölgesinde teröristlere darbe

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişimdeki 3 PKK/YPG'li teröristin, komandolar tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermedik ve vermeyeceğiz. Bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandolarımız bir saldırı girişimini daha önledi" denildi.